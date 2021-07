Giornata nonni e nipoti a Sante Marie, alla scoperta dei giochi di un tempo

Sante Marie. Il 25 luglio 2021 si terrà la giornata mondiale degli anziani e dei nonni, istituita dal Papa, che sottolinea che la vocazione della terza età è “custodire le radici, trasmettere la fede ai giovani e prendersi cura dei piccoli”. Verrà concessa l’indulgenza plenaria a chi parteciperà alle celebrazioni della giornata e a chi andrà a trovare gli anziani in difficoltà. Poiché gli anziani sono indispensabili per costruire il mondo di domani. In occasione di questa importante giornata, l’associazione anziani e la scuola dell’infanzia Pio XII, organizzano un pomeriggio interamente dedicato alla terza età, nel ricordo di quelli che furono i loro giochi e attività di intrattenimento da bambini, all’insegna della spensieratezza, dell’insegnamento e trasmissione dei propri ricordi agli stessi bambini del Paese. Nel rispetto delle disposizioni ministeriali per il contenimento del contagio da Covid19, la mattinata si svolgerà in Località Preci, a ridosso della Chiesa Sacro Cuore, dalle 9.30 alle 11.15, per poi partecipare alla Santa messa. Verrà preparato un percorso ludico-ricreativo che comprenderà, punti di raccolta per ripercorrere i ricordi vissuti in tenera età. Il programma prevederà le seguenti iniziative: attività motoria – balli “liscio”, che un tempo si organizzavano dentro le abitazioni, attività musicale – attraverso un karaoke dove si potranno cantare le canzoni del passato, attività ludiche da tavolo e negli spazi aperti – gioco delle carte, “braccio di ferro”,“i sassitti”, “morra”, “tiro alla fune”, “la campana”, “saccoccia piena e saccoccia vota”, “rubba bandiera”, “jo scoccia pignatta” e “la gara co’ jovo”. Queste attività verranno aperte con il saluto da parte del sindaco e dell’amministrazione Comunale, seguirà il saluto del presidente dell’associazione anziani e quello della coordinatrice didattica in rappresentanza della scuola e quindi dei bambini. Inoltre, un nonno ed un bambino faranno lettura di due poesie in dialetto, scritte dai concittadini. Seguirà a questo momento iniziale dei saluti la proiezione del videomessaggio del Papa per la giornata mondiale dedicata agli anziani e ai nonni. Le insegnanti e tutta la scuola per l’infanzia ringraziano l’associazione anziani “Torquato Di Bernardo” e l’amministrazione comunale per la riuscita della manifestazione. “Dio manda angeli a consolare la nostra solitudine e noi desideriamo essere quegli angeli a vivere, in questa importante giornata dedicata a voi, i ricordi piacevoli del passato. Ora servono angeli che riportino agli anziani, dopo il lungo periodo di pandemia e solitudine, gli abbracci e le visite”.