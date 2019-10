L’associazione I girasoli con Europa Donna per la giornata nazionale del tumore al seno metastatico

Celano. Come molte altre regioni d’Italia, anche l’Abruzzo sceglie di aderire a quella che sarà, almeno nei fatti, la prima Giornata Nazionale dedicata al Tumore al Seno Metastatico. Europa Donna Italia, il Movimento per i diritti alla prevenzione e cura del tumore al seno, ha infatti dato vita a una straordinaria manifestazione cui prenderanno parte decine e decine di associazioni locali iscritte per sensibilizzare sulle specifiche esigenze delle donne con TSM.

Nel fitto calendario di oltre 50 eventi distribuiti in tutta Italia, trova posto anche un musical teatrale dall’indiscussa originalità: associazione “I girasoli” – Celano Auditorium “Enrico Fermi” – domenica alle 17

Ancòra, il musical. Uno spettacolo basato sui “diari di bordo” di pazienti oncologiche e familiari elaborati

durante il progetto “L’acqua è donna”, svoltosi su una imbarcazione della Marina Militare nel giugno del

2018. Locandina e dettagli nella sezione regionale dedicata.

In contemporanea, Europa Donna Italia il 10 ottobre a Roma chiede alle Istituzioni attraverso i

rappresentanti parlamentari di accogliere l’istituzione del 13 ottobre a Giornata Nazionale più le 6 principali

richieste che la accompagnano: 1. un percorso di cura e assistenza specifico in tutti i Centri di senologia

(Breast Unit) 2. una corsia preferenziale per controlli ed esami, tempi di attesa ridotti e rapida consegna degli

esiti 3. la disponibilità di tutti i diversi specialisti necessari 4. Il supporto costante e qualificato dello

psiconcologo per la paziente e per il caregiver 5. informazione sulle sperimentazioni e accesso agevolato ai

trials clinici disponibili 6. il rapido accertamento dell’invalidità civile e/o inabilità.

“È probabilmente la prima volta nella storia italiana che assistiamo a un’azione di advocacy di questa portata,

un esempio di coinvolgimento e lavoro in rete eccezionali – spiega Rosanna D’Antona, presidente di Europa

Donna Italia – L’esigenza di parlare di questa malattia è tanto sentita che decine di realtà hanno alzato la

voce per rendere finalmente visibili le oltre 37mila pazienti che, spesso in solitudine e tra mille difficoltà,

vivono questa condizione cronica. Il 30 % dei tumori al seno diventa metastatico, una percentuale significativa

che merita l’attenzione dell’opinione pubblica e provvedimenti concreti delle Istituzioni. Per questo EDI chiede

da anni l’istituzione della Giornata per il TSM nel nostro Paese. Ora il senso di urgenza è tale da superare le

formalità istituzionali: il 13 ottobre di quest’anno sarà, almeno de facto, la prima vera e propria giornata

nazionale dedicata al tumore al seno metastatico”.