Giornata nazionale in memoria delle vittime del covid: racconta la tua storia a Marsicalive e Abruzzolive

Avezzano. Le testate giornalistiche Marsicalive e Abruzzolive celebrano con una speciale rubrica la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus.

La Giornata è stata istituita formalmente il 17 marzo del 2021 con l’approvazione all’unanimità della relativa legge da parte della commissione Affari costituzionali del Senato. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati sarà osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell’epidemia e gli edifici pubblici esporranno le bandiere a mezz’asta.

Al fine di commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l’epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche potranno delegare l’amministrazione di appartenenza ad effet­tuare una trattenuta di importo corrispon­dente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, al fine di sostenere la ricerca scientifica. Questa facoltà è riconosciuta dalla Legge approvata anche per i lavoratori del settore privato.

Scrivendo una mail agli indirizzi [email protected] oppure [email protected] sarà possibile raccontare la propria storia. I giornalisti delle nostre redazioni raccoglieranno le storie per poi pubblicarle sulle nostre testate. A due anni dallo scoppio della pandemia, sono tante le storie già raccontate: alcune sono finite nel peggiore dei modi, altre narrano di chi ce l’ha fatta a sconfiggere la malattia. Sarà un modo per raccontare un periodo difficile, sicuramente indelebile, con chi si è ritrovato faccia a faccia con un virus tanto inaspettato quanto invadente.

Che ha trasformato anche le dinamiche sociali, il modo di vivere e di riconoscersi all’interno di una comunità. Termine per l’invio delle storie e domenica sera, a mezzanotte.

Leggi anche: