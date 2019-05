Avezzano si ferma per lasciare spazio alle biciclette, una giornata di eventi e sport dedicata alle due ruote

Avezzano. La città festeggia la bicicletta con l’evento #ViviAvezzanoInBici, una giornata organizzata dal Comune di Avezzano in occasione della giornata nazionale della bicicletta. La manifestazione, che si svilupperà nelle tre location di piazza Risorgimento, piazza della Repubblica e piazza Torlonia, è in agenda per domenica 19. Alle 9.30, con la collaborazione delle associazioni Amici di Denis, Pedalando, Avezzano Mtb, I Pedalosi, Team La Ruspa e Briganti d’Abruzzo, partirà la passeggiata in bici per le vie della città. Il ritrovo è alle 9 in piazza della Repubblica. L’evento è aperto a grandi e piccoli ciclisti. Alle 11, ritrovo davanti a Villa Torlonia per una gimkana e per la caccia al tesoro all’interno di Piazza Torlonia. Durante tutta la giornata nella parte alta di piazza Risorgimento, in prossimità della fontana, sarà allestita la mostra fotografica “Tutti i giorni in bicicletta” di Venezio Venditti, una delle attività curate dal Comitato Mobilità Sostenibile Marsicana.

«Dalle 10 alle 11 Ciclofficina con Giuseppe Tempesta», spiega il presidente del Comitato, Giuseppe Pantaleo, «alle 11.30, invece, da Piazza della Repubblica, partirà una biciclettata urbana archeologica, in collaborazione con la cooperativa Limes, che si fermerà a largo San Bartolomeo. Alle 16 al gazebo in Piazza Risorgimento, fino alle 18, una fisioterapista posturologa terrà una lezione sulla corretta postura da tenere sulla bici. Alle 18 si darà vita a un convegno-dibattito sulla mobilità alternativa e sui progetti che l’amministrazione comunale sta portando avanti in merito alla rete ciclabile». All’evento parteciperanno il sindaco Gabriele De Angelis e l’assessore Crescenzo Presutti insieme ai tecnici comunali, Antonello Santilli, presidente del Wwf Abruzzo Montano e Paolo Bellino giornalista e attivista pro bici di livello nazionale. A partire dalle 15.30 prenderà vita la programmazione curata dal Cea “L’Albero delle Storie” della Cooperativa Ambecò.

«In agenda ci sono attività di educazione ambientale sulla sostenibilità dal titolo “Riduco e miglioro”, campagna di sensibilizzazione per la riduzione dell’utilizzo della plastica nelle mense e famiglie», commenta Silvia Cardarelli, «“Ciclo e monociclo” dimostrazione e regole su come andare con il monociclo, con la presenza di due esperti dalle 16 alle 18; laboratorio alla scoperta della giocoleria per bambini dai 6 anni in su, a cura della scuola Circo Maximo; “La strada dei giochi ritrovati”, per giocare insieme ai bambini all’aperto e ritrovare anche i giochi di una volta… Abbiamo voluto dedicare uno spazio anche a loro, dove poter inventare, immaginare per la gioia di sorprendere, inspirarsi alla tradizione, rispondere a un bisogno profondo di ricostruire le linee sociali che l’urbanizzazione ha teso a distruggere.

Dalle 17 fino a sera, in piazza della Repubblica, le palestre che hanno dato adesione all’iniziativa (Harmony Wellness, La Pineta e Centro Italia Nuoto), intratterranno gli appassionati con delle lezioni di spinning. Per concludere, per tutto il giorno, in Piazza Risorgimento, ci sarà un gazebo organizzato dalla polizia locale, in collaborazione con la sezione di Avezzano dell’Aci, in cui si parlerà di sicurezza stradale.