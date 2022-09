Giornata nazionale del Sì ad Aido, il gruppo di Avezzano in piazza per promuovere la donazione degli organi

Avezzano. In occasione della Giornata Nazionale del Sì, promossa da Aido (Associazione Nazionale per la Donazione di Organi, tessuti e cellule), in programma domenica prossima, 2 ottobre, i volontari del gruppo comunale di Avezzano saranno presenti in piazza Risorgimento, dalle ore 10.00 alle 18.00, per raccogliere adesioni e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di esprimere il proprio sì in maniera informata e consapevole. Come nel resto d’Italia, verranno distribuite delle confezioni di caffè a quanti vorranno sostenere con un contributo

le attività sociali dell’associazione.

“Un evento che celebriamo ogni anno con grande entusiasmo, per tenere sempre viva in tutta la popolazione la cultura del dono come valore sociale e opportunità per salvare la vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza. Ad oggi, infatti, più di otto mila persone sono in lista di attesa per un trapianto, e non tutte le richieste riescono ad essere soddisfatte. Avere a disposizione una platea sempre più grande di donatori vuol dire ampliare la speranza di vita di persone che non hanno altra scelta se non quella di ricevere un dono. Quello che vogliamo far capire a tutti che acconsentire in vita alla donazione degli organi rappresenta il più grande gesto caritatevole che si può offrire a chi vive sospeso in attesa di un trapianto, e solleva, inoltre, gli affetti e la famiglia dalla responsabilità di decisioni difficili. Per questo motivo ci tengo a ricordare che ogni cittadino maggiorenne può esprimere il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti iscrivendosi all’Aido con la modalità tradizionale, cioè firmando l’atto olografo, oppure online sul sito internet www.aido.it o sulla app dedicata, utilizzando la propria identità digitale Spid o la firma digitale.” Dichiara la presidente di Aido gruppo comunale di Avezzano, Antonietta Cavallo.