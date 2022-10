Giornata mondiale della vista, campagna informativa e screening gratuiti ad Avezzano e Pescina

Avezzano. Come ogni secondo giovedì di ottobre, anche quest’anno, il 13 ottobre, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus e l’IAPB Italia Onlus (Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità), con il patrocinio del Comune di Avezzano, celebrano la “Giornata Mondiale della Vista”: la giornata rappresenta un momento ideale per ricordare a tutti (istituzioni e popolazione) che la vista è un bene prezioso, da tutelare e di cui prendersi cura in ogni fase della vita.

Perciò, ad Avezzano giovedì 13, in piazza Risorgimento, ci sarà un gazebo informativo dalle h. 9,30 alle h. 18,00 con volontari e dirigenti UICI che diffonderanno l’iniziativa tra i passanti, mentre alle h. 12,00 presso la sala conferenze “Franco di Nicola” (palazzo municipale di Avezzano, Piazza della Repubblica), si svolgerà una conferenza stampa informativa aperta a tutta la cittadinanza sulla necessità della prevenzione delle patologie oculari; all’incontro parteciperanno: il vice sindaco di Avezzano, dott. Domenico Di Berardino; il sindaco di Pescina, sig. Mirko Zauri; gli oculisti dott. Nicola Benedetti e Barbara Scatena; le ortottiste Domenica Aureli e Alessia Ippoliti; i dirigenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, sig. Antonio Rotondi (presidente provinciale UICI) e sig. Americo Montanaro (presidente regionale UICI).

Inoltre, nell’ambito delle manifestazioni per la “Giornata Mondiale della Vista”, grazie alla disponibilità dell’Unità Mobile Oculistica dell’IAPB, sono previsti screening gratuiti alla popolazione secondo il seguente calendario:

– giovedì 20 ottobre, ad Avezzano in Piazza Risorgimento, h. 09,00 – 13,00 e 15,00 – 18,00;

– domenica 30 ottobre, a Pescina in Piazza Mazzarino, h. 09,00 – 13,00 e 15,00 – 18,00;

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus – e l’IAPB, coscienti del valore della salvaguardia della vista, con queste manifestazioni intendono diffondere una cultura sanitaria basata su check-up oculistici periodici e su un’informazione che riguarda la salute oculare e le buone pratiche per la prevenzione delle patologie (in particolare quelle che portano a ipovisione e cecità) e sono grati a tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione delle iniziative di prevenzione; per questa occasione, e per la sensibilità dimostrata, ringraziano in particolar modo le Amministrazioni Comunali di Avezzano e di Pescina e la “Clinica Di Lorenzo” che ha messo a disposizione gratuitamente il proprio team oculistico ed ortottico.