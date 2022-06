Giornata mondiale della bicicletta: oggi a Ovindoli la chiusura dell’evento dedicato alle due ruote

Ovindoli. Sotto questo sole… niente di meglio che padalare! “Questa mattina in piazza San Rocco ad Ovindoli”, scrive il comunicato dell’evento marsicano, “si è svolta la Giornata Mondiale della Bicicletta e la Giornata Nazionale dello Sport, quest’ultima sotto la direzione del CONI, in coordinamento con gli organismi sportivi e le associazioni sportive affiliate ed insieme agli Enti locali. Una festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport, caratterizzata dalla sfilata di bici d’epoca a cura della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta”.

“La Giornata Mondiale della Bicicletta”, prosegue il comunicato, “è stata approvata in una risoluzione del 12 aprile 2018, come giornata ufficiale delle Nazioni Unite. E’ stato riconosciuto inoltre che la bicicletta stimola la creatività e l’impegno sociale e offre al suo utilizzatore una coscienza immediata dell’ambiente locale. La bicicletta può essere uno strumento per lo sviluppo e un mezzo non solo di trasporto ma anche di accesso all’educazione, alla salute e allo sport. E’ un simbolo del trasporto sostenibile e veicola un messaggio che sostiene la sostenibilità dei consumi e della produzione e ha un impatto positivo sul clima”.

“Alle ore 10,00 il Vescovo Emerito Santoro, alla presenza dell’Amministrazione comunale, ha benedetto i caschi dei ciclisti, prima della partenza per la passeggiata in bicicletta organizzata dall’Associazione Amici di Denis. Alle ore 12,00 si è svolta la presentazione del libro: Vito Taccone, il Camoscio d’Abruzzo, alla presenza dell’autore Federico Falcone e di Cristiano Taccone, figlio del campione del ciclismo ed orgoglio abruzzese Vito”.