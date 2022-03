Giornata mondiale del Teatro, ad Avezzano va in scena “Mu Lan e il drago” con il Teatro dei Colori

Avezzano. Domenica 27 marzo alle 17, GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO al Teatro dei Marsi si conclude la 9a edizione della rassegna Le Domeniche Da Favola, spettacoli per i ragazzi e le famiglie. Progetto del TEATRO DEI COLORI con il contributo del Comune di Avezzano e rapporti istituzionali con Ministero della Cultura e Regione Abruzzo (Progetto teatro ragazzi e giovani 2022), partecipazione della Fondazione Carispaq, patrocini di Unima Italia e Atf.

Il programma ha visto la partecipazione delle compagnie: TAM TEATRO MUSICA “Verso Klee, un occhio sente l’altro vede”, TEATRO DEL DRAGO “Puppet show ecomonsters”, LA CONTRADA “Le quattro stagioni”, SETTIMO CIELO “Gian Burrasca” e l’evento speciale al Castello Orsini dedicato a MARIO LODI, per il centenario della nascita, con “PICCOLO PICCOLISSIMO GRANDE GRANDISSIMO”.

Direzione artistica di Gabriele Ciaccia.

27 marzo 2022 Teatro dei Colori

PROGETTO MONDI RACCONTI – Per l’integrazione culturale.

“MU LAN E IL DRAGO”

da storie e racconti dell’antica Cina. Testo, regia e spazio: Valentina Ciaccia.

Animatori e mimi: Maddalena Celentano, Valentina Franciosi, Andrea Tufo, Massimo Sconci. Figure: Gabriele Ciaccia. Costumi e maschere: Il compianto Bartolomeo Giusti.

Produzione: Gabriella Montuori. Suono e luce : Boris Granieri.

Dall’epica dell’antica Cina. La storia della coraggiosa principessa Mulan diventa il pretesto per raccontare una grande civiltà, lontana ma sempre più vicina, con i suoi valori e la sua cultura spettacolare. Sullo sfondo il paesaggio della sconfinata Cina, rurale e guerresco, magico e misterioso. I personaggi, nobili raffinati e contadini saggi, aiuteranno la giovane Mu Lan nel percorso che la porterà a scegliere e a definire la sua identità. Nel rapporto tra il maschile e il femminile, nella dinamica di conquiste e tabù, si definisce la problematica che rende questa storia attuale, capace di dialogare con le giovani donne e i giovani uomini di un mondo che, come allora, cambia repentinamente, e può essere infinito, spaesante, ma allo stesso tempo pieno di possibilità inaspettate, nuove avventure e amici. Accompagnata da due simpatici amici, il Grillo e il Draghetto, Mu Lan affronterà le trasformazioni della crescita, il timore del diverso e dell’ignoto, i turbamenti del primo amore, il distacco dalla casa dei genitori e il confronto con il mondo. La calma narrazione della storia si intercala a divertenti dialoghi, immagini di figure in movimento, e acrobatici ed avvincenti combattimenti. La magia appare e scompare grazie alla poesia del teatro nero, con apparizioni di demoni del cielo e della terra, e della figura immortale ed affascinante del maestoso indomabile drago. Narrazione,Teatro d’attore teatro di figura e teatro nero con figure luminescenti.Una produzione in collaborazione con Associazione Pietraluna.

Un sentito ringraziamento ai cari spettatori che hanno affrontato le difficoltà di questi particolari momenti con un nuova e progressiva partecipazione e all’Assessore alla Cultura del Comune di Avezzano dott. Pierluigi Di Stefano.

Informazioni:

Associazione Teatro dei Colori Onlus, Via dei Gerani, 45 – 67051 Avezzano (Aq) Tel. 0863.411900 – 347.3360029 – www.teatrodeicolori.it e-mail: [email protected] .

Teatro dei Marsi – Via Cavalieri di Vittorio Veneto 3, Avezzano (AQ) 0863-412909

il giorno di spettacolo la bigilietteria del Teatro apre alle ore 15,30. Costo biglietti: € 5,00

Nel rispetto delle norme anticovid obbligo di mascherine e controllo Green pass.