Giornata mondiale del malato, l’11 febbraio appuntamento in Cattedrale con il vescovo Massaro

Avezzano. L’11 febbraio, in occasione della giornata del malato, appuntamento con il vescovo dei Marsi, Giovanni Massaro, per la celebrazione di una messa nella cattedrale di Avezzano.

Il tema dell’edizione 2022 è: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità.

Un appuntamento, come scrive il Papa nel Messaggio, per richiamare la necessità che «a tutti i malati, anche nei luoghi e nelle situazioni di maggiore povertà ed emarginazione» siano assicurate «le cure sanitarie di cui hanno bisogno; come pure l’accompagnamento pastorale».

E insieme il richiamo a riconoscere nel sofferente una persona, la sua singolarità «con la sua dignità e le sue fragilità». Ruota intorno a questi valori, all’importanza di stare accanto a chi soffre, il Messaggio del Papa per la XXX Giornata mondiale del malato, che come ogni anno sarà celebrata l’11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes. Al centro, il tema della vicinanza, della dimensione personale e insieme comunitaria del farsi carico della malattia, espressa sin dal titolo: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità.