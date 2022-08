Giornata mondiale del cane: No Fear del Cnsas d’Abruzzo torna nella Marsica (video)

Ovindoli. In occasione della Giornata mondiale del cane, anche il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese ha voluto rendere omaggio ai suoi fedeli amici cani. “Noi del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese vogliamo ringraziare tutti i membri delle Unità Cinofile e i cani, nostri preziosi alleati nelle attività di ricerca di dispersi e feriti”, ha scritto il Cnsas, sulla pagina Facebook istituzionale, in occasione della giornata celebrata il 26 agosto.

Ieri mattina ad Ovindoli, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria al Soccorso Alpino d’Abruzzo, insieme al Nono reggimento Alpini dell’Aquila, c’era anche “No Fear”, con il suo conduttore, Diego Antonucci.

Non ha deluso le aspettative quello che avevamo conosciuto sul Monte Velino, quando era ancora solo un cucciolo di pochi mesi, il Pastore Belga Malinois, arrivato nella cittadina del Parco naturale regionale Sirente Velino, per ricevere insieme alle rappresentanze dei soccorritori abruzzesi, la prestigiosa onorificenza.

No Fear, tradotto dall’inglese “Senza Paura” ha mosso i primi passi nel Cnsas proprio sul Monte Velino, in occasione delle ricerche dei quattro escursionisti che persero la vita in valle Maielama per via di un’imponente valanga.

Lì su ha imparato a stare sull’elicottero, ad ascoltarae i rumori tipici dei soccorsi, a correre sulla neve e a seguire le indicazioni del suo conduttore. Ieri mattina, dopo la cerimonia, il cane ha attirato l’attenzione di tante persone mentre rispondeva ai comandi di Antonucci, nei prati di Valle d’Arano.

GUARDA IL VIDEO DI NO FEAR AD OVINDOLI

LEGGI ANCHE:

LE IMMAGINI DEI CANI DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO