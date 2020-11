Giornata mondiale dei poveri, il vescovo Santoro celebra la messa a Cese

Cese. In occasione della giornata mondiale dei poveri 2020, il vescovo Pietro Santoro presiederà una messa presso la parrocchia di Cese, domenica 15 novembre alle 11.

“Tendi la tua mano al povero” (Siracide 7,32). È con queste parole che papa Francesco propone il suo messaggio per la quarta giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà in tutta la Chiesa domenica 15 novembre. Il vescovo Santoro la celebrerà nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Cese, domenica alle ore 11. La celebrazione potrà essere seguita anche in diretta tv, sul canale 119, e in streaming sulla pagina Facebook “Diocesi di Avezzano”.

“La scelta del vescovo” si legge in una nota della diocesi “è di caratterizzare la celebrazione come segno di particolare vicinanza e comunione agli anziani e alle famiglie che vivono questa pandemia nel dolore, nella solitudine e nella malattia. La diocesi dei Marsi vuole accogliere in un grande abbraccio e porre sull’altare il cuore dei nostri anziani, specie quanti vivono la povertà acuta della solitudine, lontani dagli affetti e, nelle proprie abitazioni o nelle case di cura e di riposo, attraversano la fragilità della malattia e l’incertezza del futuro”.

“Questo momento che stiamo vivendo” scrive papa Francesco nel suo messaggio per la giornata mondiale dei poveri 2020 “ha messo in crisi tante certezze. Ci sentiamo più poveri e più deboli perché abbiamo sperimentato il senso del limite e la restrizione della libertà. La perdita del lavoro, degli affetti più cari, come la mancanza delle consuete relazioni interpersonali hanno di colpo spalancato orizzonti che non eravamo più abituati a osservare. Le nostre ricchezze spirituali e materiali sono state messe in discussione e abbiamo scoperto di avere paura. Chiusi nel silenzio delle nostre case, abbiamo riscoperto quanto sia importante la semplicità e il tenere gli occhi fissi sull’essenziale. Abbiamo maturato l’esigenza di una nuova fraternità, capace di aiuto reciproco e di stima vicendevole”.