Giornata internazionale dei diritti della donna, meeting in diretta streaming dal comune

Avezzano. Lunedì otto marzo nella Sala Consiliare della Città di Avezano alle ore 11 si terrà un incontro, contingentato, per celebrare la Giornata internazionale della donna. L’intento è quello di ricordare tutte le battaglie fatte dalle donne in campo sociale, economico e politico e a tenere viva l’attenzione su problemi gravi come quello della violenza e della discriminazione, che nonostante tutte le battaglie combattute non si possono dire superati.

Rafforzare la lotta contro le discriminazioni e le violenze, riflettendo sui passi da compiere. È questo il

tema fondamentale della giornata e del meeting, chiamato “Realtà Donna 2021”. Un incontro importante dove verrà fatto il punto anche delle difficoltà legate all’attuale situazione del Covid-19, con l’avanzare di proposte concrete in vista della stesura o della revisione del Piano Nazionale di riforma e resilienza e del programma di investimenti che sarà presentato alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation Eu. Dovranno essere previsti investimenti nelle infrastrutture sociali, in nuove modalità formative, nel contrasto agli stereotipi nell’ottica più ampia della valutazione degli impatti di genere.

La realtà femminile sembra ancora condizionata dal divario culturale, sociale e professionale. E, tra

l’altro, la pandemia da Covid ha aggravato la situazione, facendo registrare un notevole aumento dei

femminicidi nel 2020 nonché un calo nel mondo del lavoro (nel 2020 su 4 posti di lavoro 3 sono stati persi dalle donne). Il Comune di Avezzano, nel rispetto delle normative sul distanziamento, ha organizzato una diretta streaming dell’evento che sarà trasmessa dalla pagina Facebook del Comune in collegamento con i presenti. Nell’incontro, parteciperanno anche i rappresentanti degli Enti del Terzo Settore.

Un grazie speciale va alla attuale Presidente della Commissione Pari Opportunità, Maria Antonietta Dominici ed alle donne del Consiglio Comunale da sempre impegnate su questo terreno, in particolar modo Concetta Balsorio e Alessandra Cerone, che hanno saputo coinvolgere le organizzazioni di Volontariato e le Associazioni Culturali presenti sul territorio.