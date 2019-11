Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lunedì a Celano lo scrittore Carmelo Abbate

Lunedì 25 novembre alle ore 11.00, presso l’Auditorium Enrico Fermi, l’Amministrazione comunale di Celano celebrerà la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne con un evento a cui tutti potranno partecipare.

“Dopo l’esperienza toccante dello scorso anno con Giorgia Benusiglio che ha raccontato in maniera coinvolgente la sua drammatica storia”, spiega Lisa Carusi, Presidente del Consiglio Comunale e promotrice dell’iniziativa, “quest’anno abbiamo pensato di trattare l’argomento della violenza di genere attraverso il racconto di vicende di donne. Lo faremo assieme all’ospite della giornata, il giornalista, saggista e scrittore Carmelo Abbate, volto noto anche in televisione, che, con il suo spettacolo “Le storie degli altri”, compirà un viaggio nelle vite di donne con le loro storie fatte di dolore, gioia, sofferenza e coraggio. Racconterà di persone che non hanno mai avuto la forza di parlare o non hanno mai trovato qualcuno disposto ad ascoltarle; trame di esistenze sofferte, persone che pensavano di essere al sicuro ma sono finite in ginocchio, alcune si sono rialzate, altre no”.

“Proprio per la valenza educativa dell’incontro, saranno presenti i ragazzi delle scuole ed è soprattutto a loro che è rivolta questa opera di informazione e sensibilizzazione per far sì che nelle nuove generazioni si sviluppi una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza del rispetto della dignità di ogni essere umano”.

Interverrà inoltre all’evento il Sindaco di Celano Settimio Santilli.