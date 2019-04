Giornata formativa sul tema ambientale organizzata da Lions Club Avezzano per le scuole superiori

Avezzano. “È stata una bellissima giornata, all’insegna della formazione e della informazione in materia ambientale, quella tenuta il 4 aprile, su iniziativa del Lions club di Avezzano, presso l’impianto di compostaggio di Massa d’Albe.

Hanno partecipato gli studenti degli istituti superiori: Tecnico Agrario Arrigo Serpieri Di Avezzano, accompagnati dai docenti prof. Benigni Giulio e Prof.ssa Di Massimo Anna Maria, Liceo Scientifico Vitruvio Pollione Di Avezzano, accompagnati dalla prof.ssa Maria Carmela D’Agostino; Tecnico Agrario Ridolfi Zimarino di Scerni, accompagnati dai docenti prof. Di Biase Massimo, Giammarino Francesco Nicola e Rombolacci Giulio. I ragazzi hanno mostrato particolare interesse sull’argomento e soprattutto in merito ai temi trattati dai relatori dott. Franco Gerardini (dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo), dott. Giorgio Rustichelli (massimo esperto a livello internazionale sugli impianti di compostaggio) e dott. Alberto Confalonieri (coordinatore del Consorzio Italiano dei Compostatori) e hanno formulato specifiche domande di chiarimenti in merito. È un’iniziativa che il Lions club di Avezzano ha promosso nell’ambito dei services sull’ambiente, di cui è Officer di club il socio ing. Marco Barbieri, esperto in materia ambientale. La scelta della location è scaturita dall’opportunità per gli studenti di conoscere direttamente il processo di compostaggio, la complessità e la rilevanza di una materia importante quale quella dei rifiuti. Purtroppo, per motivi logistici e di sicurezza (poiché l’incontro si è svolto con l’impianto in funzione) non abbiamo potuto accogliere le richieste di partecipazione da parte di altri istituti scolastici. Il Lions club di Avezzano, comunque, si riserva di organizzare nuove iniziative per coinvolgere le altre scuole. Un doveroso ringraziamento va ai titolari dell’impianto, Domenico e Giorgio Contestabile, che, alla nostra richiesta, hanno risposto con la massima disponibilità e collaborazione rendendo (con notevoli sforzi) la location accogliente, sicura ed efficiente. Ringraziamo sentitamente tutti i relatori del convegno, che in ragione della loro qualificazione, istituzionale e professionale, hanno dato un fattivo contributo per chiarire gli aspetti di regolarità, sicurezza, e importanza, a livello regionale, degli impianti di trattamento della frazione organica, evidenziando la necessità di contribuire tutti a sostenere l’impegno per garantire l’economia circolare sul territorio. Ringrazio i soci Marco Barbieri e Evelina Torrelli per l’organizzazione della bellissima iniziativa. Il Lions club di Avezzano, sempre in prima linea a favore dell’ambiente, ha previsto di realizzare nelle prossime settimane una giornata ecologica sul territorio comunale di Lecce nei Marsi e una raccolta di cellulari usati nelle piazze comunali della Marsica. Confidiamo nella sensibilità di tutti i cittadini affinché possano collaborare proficuamente.”