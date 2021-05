Giornata ecologica nel comune di Verrecchie, Federici: “La prima di una lunga serie”

Verrecchie. Prima giornata dedicata all’ambiente e al suo valore nelle piccole zone aquilane. In questo 8 maggio 2021 si è svolta la prima Giornata ecologica di Verrecchie, frazione del comune di Cappadocia. Numerosi sono stati i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa, in un’attività che si è svolta in collaborazione con la Proloco e con l’Aciam di Cappadocia. In merito, la consigliera Silvia Federici ha dichiarato con grande soddisfazione: “Sono davvero felice e soddisfatta di questa prima giornata ecologica a Verrecchie. La prima di una lunga serie. È stato un tempo piacevole e nello stesso utile: la cura dello spazio pubblico in ogni contesto territoriale è sintomo di una società in salute che si sforza di costruire giorno dopo giorno una coesione sociale, che viene prima di ogni interesse personale!”

La Federici ha poi sottolineato come: “Il nostro obiettivo è quello di creare la consapevolezza che il concetto di cura non appartiene solo alla dimensione personale, ma bisogna trasferirlo anche al nostro territorio che è allo stesso modo un bene prezioso. È stato spiacevole constatare in diretta che l’isola ecologica di Verrecchie viene utilizzata impropriamente. Le aggressioni verbali ricevute da un residente mi fanno capire che c’è ancora molta strada da fare, ma noi non ci arrendiamo! Mi piacerebbe vedere anche i più piccoli partecipare alle prossime iniziative”, ha concluso la consigliera verracchiana, “educare i bambini al rispetto dell’ambiente è un compito importante che abbina il divertimento alla capacità di far capire ai più piccoli da cosa dipende il nostro futuro e la vita di tutti”.