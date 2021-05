Giornata ecologica di Nazione Futura a Tagliacozzo, Agostini: “Ragazzi che hanno a cuore la propria comunità”

Tagliacozzo. Un week end all’insegna dell’amore per il proprio ambiente e della solidarietà cittadina . Nella giornata di oggi, Nazione Futura Tagliacozzo ha provveduto a ripulire la zona antistante il cimitero dai rifiuti accumulati nell’area per lungo periodo, nell’ambito della prima giornata ecologica organizzata dal movimento tagliacozzano. “Tutto ciò non sarebbe stato possibile se non grazie ai volontari che, con grande senso civico, hanno contribuito alla realizzazione di questa”, ha affermato la responsabile cittadina Giorgia Agostini.

“È stato un significativo momento di aggregazione, che ha visto anche la partecipazione di alcune signore del paese che ci hanno portato una caraffa di caffè: questo a significare che bene porta bene e che ognuno, per come può, a questo bene contribuisce”, ha sottolineato l’Agostini concludendo, “colgo l’occasione, in qualità di responsabile territoriale di Nazione Futura Tagliacozzo, per ringraziare l’amministrazione comunale cittadina, nello specifico il sindaco Vincenzo Giovagnorio, il vicesindaco Roberto Giovagnorio e l’assessore Giuseppe Mastroddi, per il supporto dato all’iniziativa, e alla Segen Spa per la fornitura di tutto il materiale necessario”.