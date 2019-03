Giornata ecologica a Sante Marie, raccolti oltre 10 camion di rifiuti. Il sindaco: non ci sarà più tolleranza

Sante Marie. Rifiuti di ogni genere sono stati estratti ieri dalle aree verdi intorno a Sante Marie in occasione della giornata ecologica. Dieci camion di rifiuti indifferenziati e poi plastica, vetro e un tir di ingombranti sono il bilancio della prima giornata ecologica organizzata nel comune di Sante Marie dall’amministrazione comunale in collaborazione con Segen, riserva naturale grotte di Luppa e altre associazioni del paese.

Da ieri mattina i volontari e i rappresentanti delle varie realtà locali si sono divisi per squadre e hanno iniziato a lavorare. Dai boschi intorno alla riserva naturale e dai terreni che costeggiano il cammino dei Briganti sono stati estratti rifiuti di ogni genere: dai pneumatici per auto disseminati ovunque agli elettrodomestici e arredi di ogni genere, e poi passeggini per bambini, giocattoli, scarti di cantiere, sacchetti di immondizia non differenziata.

“E’ stata una giornata molto utile per la nostra comunità che sicuramente bisognerà ripetere”, ha commentato il sindaco Lorenzo Berardinetti, “purtroppo nonostante i tanti servizi messi a disposizione dei cittadini c’è ancora chi si prende la briga di abbandonare i rifiuti nel verde. Non ci sarà più tolleranza per tutto questo”.