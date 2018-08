Giornata ecologica a San Benedetto dei Marsi, buona la prima. D’Orazio: grazie ai volontari

San Benedetto dei Marsi. In tanti hanno preso parte a San Benedetto dei Marsi alla prima giornata ecologica. L’appuntamento, organizzato dall’amministrazione comunale per ripulire strade e piazze dai rifiuti, ha visto la partecipazione di molti volontari. “Sono stati puliti diversi siti del paese tra cui: corso Vittorio Veneto, piazza Papa Bonifacio IV, la zona dell’Anfiteatro di Marruvium, piazza D’Arpizio, Domus e piazza Grande“, ha precisato il sindaco Quirino D’Orazio, “la villa comunale è stata pulita dai neodiciottenni classe 2000. È stato carino anche il gesto di coloro che, seppur non hanno materialmente preso parte alla manifestazione, hanno dimostrato tanta solidarietà, portando acqua, caffè e qualche dolcetto”.

I rifiuti raccolti sono stati accantonati e poi conferiti agli impianti di riferimento. “È stata una giornata molto intensa che si è protratta dalle 9 alle 20”, ha concluso D’Orazio, “e nonostante il caldo, tra un sorriso e un lamento per la fatica, si è lavorato con un bello spirito di appartenenza. Sono pienamente soddisfatto del risultato, una bella esperienza di educazione civica, non teorica, ma pratica”.