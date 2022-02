Giornata di vaccinazioni ad Ortucchio per tutta la popolazione, come prenotare

Ortucchio. Il Comune di Ortucchio, grazie all’Esercito Italiano e in collaborazione con ASL1, ha organizzato per sabato 19 Febbraio 2022 una giornata dedicata alla vaccinazione, riservata a persone maggiori di 12 anni non ancora vaccinate o a soggetti in attesa del completamento del ciclo vaccinale.

L’appuntamento è in Comune dalle 09 alle 13.

È necessaria la prenotazione entro e non oltre il 16.02.2022 in Comune oppure con email all’indirizzo: [email protected] oppure telefonando al 3291088204 (dalle 9 alle 12).

In sede di prenotazione verrà richiesta la tipologia di vaccino precedentemente somministrato. È possibile ritirare nella sede comunale la modulistica che andrà debitamente compilata prima di essere consegnata il giorno della somministrazione.