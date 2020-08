Giornata dell’alpino a Cerchio, Tedeschi: targa ricordo per l’impegno costante profuso

Cerchio. Il Comune di Cerchio donerà oggi, al gruppo Alpini una bellissima targa con la scritta: “è impossibile dimenticare come questo Gruppo degli Alpini di Cerchio negli ultimi trent’anni si è distinto per coraggio ed altruismo mettendosi a disposizione della Protezione Civile Nazionale e Regionale per dare soccorso alle popolazione nei momenti più difficili. Per tutti ricordo il Terremoto ad Assisi e L’Aquila”.

Il sindaco Gianfranco Tedeschi ha evidenziato “come anche è bene ricordare l’impegno profuso per accrescere la collaborazione sociale in ogni i occasione in cui la Comunità di Cerchio ha inteso organizzare iniziative in tal senso. L’alpino come amico e vicino al Popolo”.

Nel corso della cerimonia sarà presente un Picchetto storico, una rappresentanza degli Alpini in Servizio presso la Caserma di L’Aquila e gli Alpini di Cerchio iscritti al Gruppo .

Ecco il programma:

Alle 16 raduno in piazza Sandro Pertini ed Arrivo della Banda

Alle 16.30 deposizione dei fiori al Monumento in ricordo dei soldati di tutte le Guerre e poi al Monumento degli Alpini

Ore 17 Santa Messa a Piazza San Bartolomeo all’esterno della Chiesa

Ore 22 Concerto Bandistico in Piazza Sandro Pertini

Verrà consegnata dal sindaco Tedeschi una targa al capogruppo degli alpini di Cerchio Dirt. Antonio Tarola come ringraziamento a tutti gli alpini di cerchio che in questi oktre trent’anni si sono sempre distinti per altruismo e coraggio. È prevista una numerosa partecipazione, che verrà rigorosamente gestita con le disposizioni emanate per il Covid.