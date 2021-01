Giornata della Memoria, l’impegno di don Gaetano Tantalo per la famiglia ebrea Orvieto-Pacifici

Tagliacozzo. Don Gaetano Tantalo e l’impegno per la famiglia ebrea Orvieto. Oggi è infatti la giornata della Memoria, la ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto. Si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

“Il Signore vi ha mandato qui e qui rimarrete”: con questa frase il venerabile don Gaetano Tantalo accolse, nel settembre 1943, in casa sua la famiglia ebrea Orvieto-Pacifici. Nella piccola casa canonica di San Pietro in Tagliacozzo, infatti, la famiglia fu nascosta per lunghi nove mesi. Quella stanze, ancora e soprattutto oggi, non sono memoria di morte e di dolore ma, sono per tutti, un monumento di vita, di accoglienza di dialogo e di carità.

Quelle stanze sono il memoriale che don Gaetano, e con lui sua sorella, suo cognato e tutta la comunità, hanno testimoniato con forza e coraggio che “bisogna obbedire a Dio, piuttosto che agli uomini” (At 5,29).

“Il Venerabile don Gaetano Tantalo, Giusto tra le Nazioni, continui a parlarci con il suo luminoso esempio ottenendoci dal Signore il grande miracolo della Carità fraterna”.