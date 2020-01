Giornata della memoria, in scena a Massa D’Albe lo spettacolo teatrale “Jakob il Bugiardo”

Massa D’Albe. In occasione della giornata della memoria, oggi pomeriggio alle ore 17 andrà in scena lo spettacolo “Jakob il Bugiardo”. Lo spettacolo, organizzato dal Comune di Massa D’Albe in collaborazione con il Teatro Off e la sezione locale degli Alpini, andrà in scena nella sala sottostante l’asilo comunale.

Sul palco gli attori Alessandro Martorelli e Antonio Pellegrini accompagnati dai musicisti Alessandro “Pepè” Parrini, Alberto Bianchi e Carlo Morgante. Alla fine dello spettacolo ci sarà un momento di confronto coordinato dal professore Pasquale Del Pinto. Interverranno il Professor Fabrizio Politi, il sindaco di Massa D’Alba architetto Nazzareno Lucci e il parroco di Massa D’Albe Don Fracois-Xavier Nshogoza.