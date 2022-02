Giornata del Tesseramento 2022 alla Croce Verde Valle Roveto

Civitella Roveto. Domenica 20 febbraio 2022 dalle 9 alle 13 nella sede in via stazione n. 1 a Civitella Roveto sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa 2022 alla Croce Verde Valle Roveto.

“Con la tessera socio sostenitore si potrà concretizzare il sostegno alla pubblica assistenza, attraverso un’azione di partecipazione e solidarietà”, scrivono i responsabili, “se si è già volontario si potrà rinnovare la tessera socio volontario oppure socio collaboratore (per prendere parte alle attività associative non emergenziali), una vera e propria carta d’identità del nostro essere al servizio della comunità. E se ancora non si è maggiorenne si può sottoscrivere la tessera socio giovane per partecipare liberamente alla vita associativa”.

Il contributo per il tesseramento è pari a 10 euro annuali che diventano 5 euro se si è studente maggiorenne. La tessera è completamente gratuita per i soci giovani! Nei giorni successivi il tesseramento sarà possibile contattando Annalisa al tel. 3928272768.