Giornata Archeologia anche nella Marsica per ammirare reperti del Fucino

Celano. “Sotto l’acqua del lago prosciugato” è il nome delle visite guidate organizzate sabato 18 giugno 2022 nell’ambito delle

Giornate dell’Archeologia in Europa, promosse dal Ministero della Cultura, rivolte a bambini, famiglie e adulti. Cosa

celavano le acque del Lago Fucino, quali straordinarie scoperte archeologiche sono state effettuate?

I visitatori proveranno l’ebbrezza di andare indietro nel tempo e i reperti archeologici rivenuti all’interno del lago durante i lavori di prosciugamento li aiuteranno a capire quali strumenti venivano anticamente utilizzati per pescare, quali culti religiosi erano presenti nella Marsica più di duemila anni fa e quali profonde trasformazioni hanno coinvolto il paesaggio che caratterizzava il lago.



A cura di associazione AntiquaE in partenariato con AMBeCO’–Lanciavicchio–ASAS–The Factory.



Orari: 11:00–13:00; 16:00–18:00.



Ingresso: intero 4 euro; ridotto: 2 euro; gratuito fino a 18 anni.

Costo attività: 8 euro a persona.

Numero minimo di partecipanti: 10 persone.

Prenotazione non obbligatoria, ma consigliata.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected]