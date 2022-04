Giornalismo d’inchiesta, la giornalista Rai Sabrina Carreras al liceo scientifico Vitruvio Pollione

Avezzano. Mercoledì 13 aprile, il Liceo Scientifico “M. Vitruvio P.” incontrerà la giornalista di Rai3 Sabrina Carreras che, attraverso il dibattito con gli studenti, racconterà “Ora o mai più”, il suo libro che “parla di insegnanti, alunni, presidi e genitori; ma anche di sindaci, imprenditori, pedagogisti, scienziati che hanno intuito, immaginato, sperimentato e stanno già costruendo il futuro”.

Nell’evento “Il giornalismo di inchiesta: un’inchiesta sulla scuola”, si parlerà di scuola, come è e come la immaginiamo per riportarla al centro della formazione individuale e collettiva e perché sia il volano di una nuova cultura i cui pilastri siano sempre di più l’inclusione, la bellezza, la solidarietà tra persone e popoli, tutti quei valori, insomma, che spesso si dimenticano a favore di altri che poco o nulla hanno di umano. In questo periodo di pandemia, la scuola, con tutti limiti imposti dalla situazione sanitaria, è stata per i ragazzi un momento fondamentale di collegamento e comunicazione con l’esterno e di contatto con la realtà che, nonostante tutto, ha continuato ad essere e a scorrere. Per questo, come dice Sabrina Carreras, “riprendiamoci la scuola. Ora o mai più”.

L’incontro, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, si svolgerà sia in presenza che in webinar per permettere un maggiore coinvolgimento degli alunni e sarà moderato dalle professoresse Claudia Di Biase, Raffaella D’Innocenzo, Roberta Placida.