Giorgia sogna la carriera diplomatica: il Liceo Croce a New York, al Change the World Model United Nations

Avezzano. Giorgia Marzovilla della classe 5G ha portato il Liceo Statale “Benedetto Croce” di Avezzano a New York, al Change the World Model United Nations (CWMUN).

Il progetto si svolge per iniziativa dell’Associazione Diplomatici di Claudio Corbino, che ogni anno offre l’opportunità a migliaia di ragazzi di scuole superiori e università di rappresentare gli Stati membri delle Nazioni Unite.

Dal 24 al 26 marzo a New York gli studenti hanno potuto provare in prima persona cosa significa essere dei veri ambasciatori, lavorando insieme in attività formative riguardanti le problematiche globali più importanti come riscaldamento globale, cambiamento climatico, pace e sicurezza, diritti umani, fame e povertà.

“Quest’esperienza mi ha insegnato tanto”, racconta Marzovilla, “ho avuto l’opportunità di conoscere persone provenienti da tutto il mondo, con culture e mentalità diverse dalla mia. Grazie a una borsa di studio offerta dall’Associazione Diplomatici in convenzione con il Liceo Benedetto Croce, sono partita per svolgere il ruolo di una vera ambasciatrice dell’Onu, rappresentando la Danimarca. Grazie alla formazione linguistica ricevuta dalla mia scuola, mi sono trovata subito a mio agio, riuscendo a comunicare con persone provenienti da tutto il mondo. Consiglio vivamente questo progetto a tutti, specialmente a chi vorrebbe intraprendere in futuro una carriera diplomatica”.