La giornalista Giorgia D’Ascanio si è laureata, tesi apprezzatissima sulla trasformazione del giornalismo con l’arrivo di internet

Avezzano. Si è laureata ieri la nostra collaboratrice Giorgia D’Ascanio. Già giornalista pubblicista, ha conseguito la laurea triennale nel dipartimento di Scienze umane – area di Lettere e filosofia corso di Laurea in mediazione linguistica all’università dell’Aquila, ottenendo 110 e lode.

Dopo un lungo lavoro di ricerca ha presentato una tesi attinente alla sua grande passione: il giornalismo. Il lavoro, apprezzato molto dai relatori e dai docenti presenti nel dipartimento dell’univesità dell’Aquila, è stato discusso tutto in inglese.

Nella sua tesi “Journalism 2.0: how has the internet transformed the world of news? The case of The New York times”, Giorgia ha studiato come internet ha trasformato il mondo delle notizie soffermandosi sul caso del giornale americano che per primo ha capito l’importanza di questa trasformazione.

A Giorgia gli auguri di tutta la redazione di MarsicaLive e AbruzzoLive.