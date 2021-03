Gioielli che si tuffano nel goloso cioccolato di Pasqua: le uova 100% I Love Abruzzo

Il comun denominatore è l’artigianato, è l’estro di un maestro orafo che ha trovato la complicità di quello di un mastro pasticcere. “Il periodo è difficile per tutti”, dice il maestro Giuliano Montaldi, “ma noi siamo l’Abruzzo che resiste, forte e non smettiamo di ingegnarci, di produrre nuove idee e di realizzarle”.



Siamo passati a trovare Montaldi nel suo laboratorio/ negozio di Pescasseroli, il paesino che tra gli altri ha dato i natali a Benedetto Croce. Il suo locale si trova in via della Chiesa, accanto a quello della pasticceria Leone.

Chi lascia il Parco Nazionale d’Abruzzo senza fare un salto alla pasticceria Leone di Pescasseroli?

È strano non trovare i soliti turisti che affollano il piccolo borgo. Purtroppo le restrizioni dettate dal contenimento del covid hanno penalizzato il settore e hanno danneggiato anche i piccoli artigiani. Che però non si arrendono.

Perché solo proprio loro la vera forza di un territorio resiliente che è specchio di un patrimonio culturale che passa anche per le laboriose mani di creano gioielli o che realizzano prodotti dolciari che segnano le tradizioni d’Abruzzo.

Guarda il video registrato in diretta da Pescasseroli:

Le uova di Pasqua 100% I Love Abruzzo

Ecco allora che arrivano le uova di Pasqua 100% I Love Abruzzo, dove all’interno potete “nascondere” un gioiello della collezione che porta con sé i simboli della regione.



Le uova sono senza glutine e in tre dimensioni diverse.

Tre i gusti: cioccolato al latte, fondente e cioccolato bianco.

All’interno si può mettere un qualsiasi gioiello, dai ciondoli con il simbolo della Genziana, dello Zafferano, dell’arrosticino, fino a quello di Rocca Calascio o Roccascalegna.

Oppure magari l’orsetto, simbolo del parco, il lupo. Ciondoli ma anche bracciali, collane. Un’idea potrebbero essere quelle di nuova creazione con le foglioline dei faggi oppure le faggiole, i frutti degli alberi.

Pasticceria Leone, la sede a Pescasseroli e ad Avezzano

Montaldi e Massimo Leone sono a disposizione per soddisfare qualsiasi esigenza o richiesta dei clienti.

Basta chiamare uno dei numeri a disposizione e prenotare l’uovo che può essere ritirato nella pasticceria di Pescasseroli o in quella di Avezzano, che si trova su via Monte Velino, 68 (angolo via Trieste). Saranno poi i due artigiani che si accorderanno per realizzare l’uovo di Pasqua che diventerà un pezzo unico.

Sono possibili anche decorazioni con dediche e confezioni particolari.

Info e prenotazioni

Pasticceria Leone: Massimo 335 5453314 oppure Carmelo 348 8436884.

Montaldi Gioielli: Giuliano 348 7413034 (anche whatsapp), fisso 0863 26560.

Il sito con l’e commerce www.iloveabruzzo.eu

I gioielli della collezione I Love Abruzzo sono disponibili anche on line. Il maestro Montaldi, investendo in un nuovo e ambizioso progetto di comunicazione e marketing, oltre ad essere sbarcato su Facebook e su Instagram, ha avviato anche un sito internet dove è attivo l’e-commerce.

Sul sito si possono trovare tutti i ciondoli, i bracciali e gli altri gioielli, corredati da una descrizione, dai prezzi e con tutti gli sconti del momento.

Bastano pochi click per caricare il carrello, si paga comodamente e in modo sicuro on line e il tutto arriva a casa.

