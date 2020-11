Gioia dei Marsi, contagi Covid19 tra insegnanti e polizia locale: chiuse le scuole per la sanificazione

Gioia dei Marsi. Dopo i contagi tra i dipendenti comunali, nuovi casi di positività al Covid19 a Gioia dei Marsi: tra insegnanti e personale della polizia locale. Il sindaco, Gianclemente Berardini, chiude per due giorni le scuole per la sanificazione.

L’informazione diffusa dal primo cittadino sulla pagina istituzionale del Comune:

“Si avvisano i cittadini che, a scopo precauzionale, a seguito della comunicazione ricevuta dalla dirigente scolastica, sui risultati dello screening effettuato da alcuni tra docenti e personale ata (test antigienici, 7.11.2020, che hanno evidenziato due positività tra gli insegnanti, due docenti dell’Istituto Comprensivo che insegnano anche a Gioia dei Marsi), in attesa dell’esame molecolare e delle ufficiali determinazioni del servizio di prevenzione della ASL, con Ordinanza sindacale n. 27 dell’8/11/2020 è stata disposta la chiusura della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado di Gioia dei Marsi, dal 9/11/2020 al 10/11/2020, per l’espletamento del servizio di sanificazione dei locali delle scuole, in attuazione delle misure di prevenzione anti covid-19.

Negli stessi giorni è conseguentemente sospesa l’attività didattica in presenza, che sarà assicurata in Did (didattica integrata a distanza). Si garantisce, comunque , che il servizio pubblico non verrà interrotto, poiché le classi andranno in DID (Didattica Digitale Integrata) e il personale di segreteria in smart working. La scuola dell’infanzia rimarrà regolarmente aperta, Ma per la stessa quasi sicuramente si provvederà alla sanificazione dei locali sabato 14 novembre, quando la Scuola giorno in cui essa è chiusa.

Ovviamente la chiusura e le attività di sanificazione per massima cautela non esimono chiunque di noi a mantenere alta l’attenzione e dunque i ragazzi bambini che staranno a casa Mi auguro che siano non solo dedicati a seguire da lì in maniera proficua le lezioni ma si impegnino a rimanere distanziati anche nei momenti di libertà fuori dall’orario scolastico e ad essere maturi nelle relazioni con i loro amici e compagni di scuola.

È una responsabilità di tutti noi, dei genitori, degli insegnanti e dunque poi dei nostri figli”.

Leggi anche: