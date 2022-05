Giochi, sapori e profumi nuovi: ecco i bimbi alla scoperta del mondo delle api e… Della regina!

Trasacco. Si è celebrata venerdì 20 maggio la quinta giornata mondiale delle api, istituita nel 2017 dalle Nazioni Unite per ricordare l’importanza di questi operosi insetti, e di tutti gli altri animali impollinatori, per il funzionamento e la conservazione degli ecosistemi e per il sostentamento della maggioranza degli animali, tra cui anche l’uomo.

Proprio in questa occasione, la scuola dell’Infanzia “Un Mondo di Colori” di Avezzano in collaborazione con il Wwf rappresentato da Sefora Inzaghi, direttrice della Riserva Naturale Regionale e Oasi Wwf Gole del Sagittario, ha visitato l’apiario di Mario Petrella a Trasacco.

La mattinata conclude un percorso formativo iniziato dalle insegnanti ed è stata occasione per i piccoli di poter toccare con mano, si fa per dire, quanto appreso in classe.

Guidati da Petrella e Inzaghi lungo un percorso fatto di racconto, giochi, sapori e profumi, i bambini hanno potuto ammirare le api a lavoro in tutta sicurezza grazie anche ad un’arnia e a una teca da osservazione che consentono la vista da vicino della regina durante la deposizione delle uova e dell’organizzazione interna del popolo delle api.

La giornata mondiale delle api, nasce a seguito della pubblicazione di un rapporto allarmante sullo stato di api e impollinatori in tutto il mondo e ha lo scopo di sensibilizzare sull’importanza di tutelare questi insetti fondamentali per la biodiversità.