Giochi online con soldi veri: i casinò online sempre più usati dagli italiani

I casinò online continuano a riscuotere un successo crescente, anche dopo la fine dell’emergenza e la riapertura delle sale giochi. Nel mese di maggio la spesa per il gioco nei casinò online con soldi veri, legali in Italia, è stata quasi 162 milioni di euro, 4 milioni in più rispetto al mese precedente. Un incremento del volume delle giocate che indica una netta preferenza per questa modalità di gioco sempre più sicura, comoda e accessibile ai giocatori.

Per chi fosse nuovo al mondo dell’online gaming, l’offerta di giochi online con soldi veri proposti nel rispetto della legge Italiana è davvero ampia, per tutte le tasche e per tutti i gusti. Ci sono tanti casinò online con denaro reale che offrono tutte le tipologie di gioco legale in Italia. Dalle slot machine, alle roulette online, passando per il bingo, il poker, lotto e lotterie e finendo al casinò live. Senza dimenticare tutto il mondo delle scommesse sportive.

I dati sul gioco degli italiani

Andando più nel dettaglio, gli ultimi dati relativi alla spesa sui siti casinò online a soldi veri, sono relativi al mese di maggio. La spesa totale nei giochi di casinò è stata quantificata in 161,8 milioni di euro. Nel mese di aprile si era attestata sui 158,5 milioni, in crescita rispetto a marzo, quando i giocatori avevano speso nel gioco 155,5 milioni. Dunque non è difficile individuare una tendenza di aumento costante che dimostra l’apprezzamento sempre maggiore per questa modalità di gioco.

Tra i migliori siti di casinò online con soldi veri si conferma al primo posto, con una quota di mercato del 12,98%, Lottomatica, piattaforma di gioco Italiana. In seconda posizione si piazza Pokerstars, marchio che fa capo all’azienda inglese Flutter Entertainment, con una quota del 8,62%. A seguire altri due casinò online made in Italy, Sisal e Snai, presenti oltre che online anche con una fitta rete di agenzie sul territorio nazionale.

Tutti gli operatori menzionati offrono le diverse tipologie di gioco divise tra il casinò e il portale dedicato alle scommesse sportive, nel rispetto della legge Italiana. Infatti sono tutti in possesso della licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che garantisce l’offerta di gioco sicuro. Un fattore non da poco dato che si tratta di giochi online con soldi veri e che i rischi di truffe o furti di dati, sul web, è sempre dietro l’angolo.

L’offerta e i vantaggi dei casinò online legali

I casinò online soldi veri possono proporre sulla propria piattaforma tutto il gioco legale in Italia. Questo comprende slot machine, videopoker, giochi da casinò, giochi di carte, giochi di dadi e di abilità. E ancora: poker cash e tornei, bingo, lotto, lotterie e giochi a estrazione numerica. Inoltre è possibile effettuare online anche scommesse sportive, non sportive, virtuali e su eSports, ma generalmente queste sono proposte in sezioni o siti dedicati.

I casinò online legali possono essere molto diversi tra loro. Alcuni infatti puntano sull’offerta di tutte le tipologie di gioco, altri si focalizzano su determinate tipologie, come le slot machine oppure il poker offrendo portali specializzati.

Tra i vantaggi offerti dai casinò online, oltre alla sicurezza, già citata, ve ne sono altri che fanno molta presa sui giocatori. In primis vi è l’accessibilità ai siti di gioco sempre e ovunque, anche tramite smartphone. I casinò con giochi online migliori con soldi veri, infatti, sono accessibili tramite web app o applicazioni da scaricare con tutte le funzionalità del sito desktop. Sono aperti 24 ore su 24 tutti i giorni.

Tra i trend dei casinò online che ormai si sono affermati e che sono apprezzatissimi dai giocatori, vi sono le sale del casinò live. Si tratta di sale da gioco collegate in streaming, con un vero croupier che gestisce il gioco, a cui possono partecipare i giocatori da casa propria in tempo reale.

Tutti i siti di gioco offrono ai nuovi giocatori bonus di benvenuto che permettono di cominciare a giocare gratis, opportunità inesistente nelle sale da gioco offline. Inoltre coccolano i giocatori già iscritti con promozioni di vario tipo, bonus costanti nel tempo, raccolte punti e vip club. Insomma i siti di gioco online con soldi veri offrono esperienze sempre più coinvolgenti.