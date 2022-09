Giocando con la geometria, la fisica e la chimica: gli eventi per bambini in attesa della Notte dei ricercatori



L’Aquila. Ritorna l’ormai classico appuntamento autunnale con “La Notte Europea dei Ricercatori”, promossa dalla Commissione Europea a partire dal 2005, ormai il più affermato evento di divulgazione scientifica in Europa, con la contemporanea partecipazione di 25 paesi. L’evento è in programma per venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre.

Il sempre maggiore interesse per la manifestazione è testimoniato anche dalla notevole crescita negli ultimi anni del numero di eventi organizzati nelle settimane immediatamente precedenti e successive al weekend principale.

Anche quest’anno, l’Università degli Studi dell’Aquila promuove UnivAQ Street Science – La Ricerca al Centro. L’evento, ideato e realizzato per promuovere la diffusione della cultura scientifica, si terrà a piazza Battaglione Alpini (nel parco del Forte Spagnolo) e a piazza Chiarino, dal 24 settembre al 1 ottobre, con un programma ricco e variegato, che abbraccerà un’intera settimana: seminari, talk, pop-up, lezioni divulgative con scienziati e scienziate di fama internazionale ma anche dibattiti, spettacoli teatrali e musicali, contest tra scuole, gare sportive e incontri con ospiti molto speciali.

Il ricco programma può essere consultato qui:

https://www.univaq.it/include/ utilities/blob.php?table=event o&id=1615&item=programma

In questo contesto, il dottor Alessandro Stroppa, Dirigente di Ricerca del Consiglio Nazionale dell Ricerca (CNR), e Responsabile della Sede dell’Istituto SPIN dell’Aquila, propone numerose iniziative pensate per avvicinare i bambini della Scuola Primaria, alla scienza: i laboratori scientifici hanno come obiettivo quello di stimolare i bambini all’osservazione, alla curiosità, al ragionamento critico, alla ricerca di spiegazioni attraverso prove ed esperienze, per parlare di matematica, geometria, fisica e chimica.

Gli eventi sono stati progettati dal Dott. Alessandro Stroppa in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila, e presentati alle scuole in collaborazione con le insegnanti Karin Giorgini, Giulia Dionisi, e Serena D’Agostino.

I turni previsti per i giorni 29 e 30 settembre, presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila sono stati già tutti prenotati, appena sono state aperte le iscrizioni. Tuttavia, numerosi Dirigenti scolastici di tutta la regione,

hanno invitato il ricercatore CNR a presentare gli eventi presso le proprie scuole in date successive, grazie alla disponibilità di Alessandro, che osserva: “La divulgazione scientifica è una missione che bisogna svolgere con passione. Per quanto mi riguarda, mi sono concentrato nella progettazione di eventi divulgativi per i più piccolini, attraverso i quali, riusciamo a presentare argomenti notorialmente complicati, quali l’infinito matematico, le geometrie nella struttura della materia, le simmetrie, la fisica dei colori, in maniera semplice e divertente. Il successo del nostro approccio, oltre dai numerosi inviti presso le scuole di tutta la regione, è testimoniato dalla domanda dei bambini che spesso mi rivolgono a fine evento: “Professore, quando ritorna la prossima volta? Mi sono divertito molto! Questa rappresenta la soddisfazione più grande”.

I dettagli del programma: https://www.cnr.it/it/evento/1 8068/giocando-con-la-geometria -la-fisica-e-la-chimica

Per ulteriori informazioni sugli eventi divulgativi per le scuole primarie, dottor Alessandro Stroppa, 347 8959402.