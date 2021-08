Avezzano. Gianni Orlandi confermato presidente dell’associazione Tartufai della Marsica. A dargli nuovamente fiducia nei giorni scorsi sono stati i soci tartufai che si sono riuniti e hanno rieletto all’unanimità il presidente e il nuovo consiglio direttivo.

Orlandi, che è anche presidente del Catra (coordinamento assunzioni tartufai regione Abruzzo), sarà affiancato dal vice Vittorio Letta, dal segretario Domenico Raglione e dal tesoriere Silvia Di Stefano. Faranno parte della squadra di lavoro i consiglieri Francesco Pandoli, Vincenzo Gargano, Alesio Iacoboni, Ennio Marchione, Marcello Marcanio, Palmerino Panecaldo e Tullo Marcangeli.

“E’ un onore per me essere stato riconfermato alla guida di questa importante realtà territoriale”, ha spiegato il presidente Orlandi, “il nostro obiettivo resta quello di continuare a lavorare in modo sinergico da una parte per la tutela del prodotto e dall’altra per il suo sviluppo. In qualità anche di presidente del Catra Abruzzo sono e sarò a disposizione di quanti hanno a cuore questa terra e la promozione delle sue eccellenze”.