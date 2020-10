Gianni Di Pangrazio è il nuovo sindaco di Avezzano, vince il ballottaggio contro Genovesi

Avezzano. È Gianni Di Pangrazio il nuovo sindaco di Avezzano. Dirigente della Provincia dell’Aquila, docente universitario, già sindaco della città dal 2012 al 2017 è arrivato alla vittoria con le sue otto liste – Io sto con Avezzano, Patto per Avezzano, Avezzano libera, Avezzano al centro, Uniti per Avezzano, Avezzano Città Territorio, Azione Civica per Avezzano e Riformisti per Avezzano.

Di Pangrazio, padre e nonno, è voluto tornare alla guida della città “per il bene del territorio”. Al primo turno aveva ottenuto 8.043 voti pari al 32,56per cento. Subito dopo l’apertura dello spoglio Di Pangrazio ha subito superato l’avversario Genovesi. Il risultato finale è stato di 10.322 voti pari 58,45% per Di Pangrazio e 7.337 pari a 41.55 per cento per Genovesi.

Il nuovo consiglio comunale sarà così composto:

Ernesto Fracassi (Patto per la Marsica)

Fabrizio Ridolfi (Civica per Avezzano)

Maria Antonietta Dominici (Civica per Avezzano)

Carmine Silvagni (Civica per Avezzano)

Gianluca Presutti (Avezzano Libera)

Alessandra Cerone (Io sto con Avezzano)

Maurizio Seritti (Io sto con Avezzano)

Domenico Di Berardino (Avezzano al centro)

Ignazio Iucci (Avezzano al centro)

Cristian Carpineta (Avezzano al centro)

Roberto Verdecchia (Riformisti per Avezzano)

Lucio Mercogliano (Riformisti per Avezzano)

Alessandro Pierleoni (Uniti per Avezzano)

Nello Simonelli (Avezzano città territorio)

Alfredo Chiantini (Avezzano città territorio)

In opposizione ci sarà:

Tiziano Genovesi (Lega)

Alfredo Mascigrande (Lega)

Iride Cosimati (Fratelli d’Italia)

Mario Babbo (Io ci sono per Avezzano)

Lorenza Patrizia Panei (Partito Democratico)

Stefano Lanciotti (Avezzano in prima linea)

Anna Maria Taccone (Forza Italia)

Filomeno Babbo (Io ci sono per Avezzano)

Antonio Del Boccio (civico)