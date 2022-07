Gianni Alemanno torna sul Monte Velino: quattro ore di salita in solitaria

Massa d’Albe. L’ex sindaco di Roma sale sul Monte Velino in solitaria per apprezzare le bellezze della natura. Domenica scorsa Gianni Alemanno ha deciso di prendersi una giornata di pausa dall’arena politica e di dedicarsi a una sua grande passione: la montagna.

In solitaria è salito sul Monte Velino attraverso la direttissima da Massa d’Albe e si è fatto scattare una foto ricordo da un carabiniere forestale che ha incontrato sulla vetta. Non è la prima volta che l’ex ministro sceglie l’Abruzzo per una pausa domenicale tra le montagne, anche sul Velino era già salito altre volte sia da solo, sia in compagnia di amici.

“Sono tornato dopo molti anni sulla cima del Monte Velino (2.487 m) per la via direttissima da Massa d’Albe”, ha raccontato, “1.400 metri di dislivello, quattro ore di salita da solo e il ritorno sotto un sole meraviglioso e implacabile”.