Gianluca Ranieri esulta, sarà l’unico candidato del M5s abruzzese alle europee. En plein di voti su Rousseau

Avezzano. Si è concluso il secondo turno di voto, su base circoscrizionale, sulla piattaforma Rousseau, il sistema operativo del M5s. I votanti sono stati 32.240, 108.165 le preferenze. Tra 200 aspiranti per 76 seggi disponibili passa il turno, con ben 987 voti, l’avezzanese Gianluca Ranieri, unico abruzzese in corsa per le europee del prossimo 26 maggio.

Ranieri, classe 1975, sarà il candidato M5s per la circoscrizione meridionale che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. La competenza, la coerenza e l’umiltà hanno premiato il giovane economista avezzanese, ex consigliere pentastellato della Regione Abruzzo, da sempre attento alle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile. Grande entusiasmo e soddisfazione tra gli iscritti che in queste ore stanno affollando i social.