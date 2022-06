Giampietro Nonni nuovo presidente della Pro loco di Cocullo: tutti i nomi

Cocullo. A seguito delle elezioni del Consiglio direttivo tenutesi il 23 Aprile 2022, in data 5 Giugno 2022 sono state rinnovate le cariche sociali dell’Associazione Pro Loco di Cocullo con l’elezione a Presidente di Giampietro Nonni alla guida del direttivo che sarà in carica per quattro anni e composto da Marinilli Teresa (Vice Presidente), Chiocchio Valter (Segretario), Clementi Anna Gloria, de Sanctis Elena, De Sillo Doriana, Marchione Mario Dante, Ognibene Mascioli Anna, Paolini Pietro , Perna Vittorio, Risio Loreta, Vermut Antonio.

Dichiarazione Presidente:

“ringraziando i componenti del Consiglio direttivo per la fiducia accordatami, e consapevole dell’importanza del ruolo e dell’impegno che mi attende, cercerò di onorare la carica con coscienza e determinazione nel solco della gloriosa storia della Pro Loco di Cocullo, custode delle tradizioni della comunità di cui la Festa di San Domenico abate – Rito dei serpari rappresenta elemento identitario da preservare e tramandare come patrimonio religioso, storico e culturale rappresentativo della tradizione popolare abruzzese nel mondo.”

Dichiarazione Sindaco:

“con l’elezione a Presidente di Giampietro Nonni prende il via ufficialmente il nuovo corso dell’associazione Pro Loco di Cocullo. Colgo l’occasione per augurare al Presidente e al consiglio direttivo buon lavoro per tutto ciò che certamente di buono faranno per il nostro paese, nonché per ringraziare il presidente uscente Mario Dante Marchione e tutti i membri del precedente direttivo che hanno traghettato l’associazione in questi anni difficili.”