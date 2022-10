Giacomo torna nella sede della Croce Verde, la storia a lieto fine del giovane volontario dal “cuore d’oro”

Civitella Roveto. “Oggi vogliamo raccontarvi una storia.. È così che spesso iniziano i nostri post. Questa storia però è diversa da tutte le altre, e solo oggi, a distanza di più di un mese dagli eventi, troviamo le parole per raccontarla. Inizia sempre nello stesso modo l’uscita dei soccorritori, con la tipica suoneria del cellulare che annuncia una chiamata del 118. Stavolta però il nome della persona da soccorrere, scandito chiaramente dall’operatore della centrale, lo conosciamo bene… troppo bene per essere vero. Arrivati sul posto l’unico pensiero che cerchiamo di focalizzare è la tecnica: quella sequenza continua di movimenti coordinati che da anni ci esercitiamo a provare e riprovare in sede, che da anni ci impegnamo a divulgare nei corsi di primo soccorso. Pensare alla tecnica è l’unico modo che ci permette in quei momenti di tenere a bada i pensieri più spaventosi”.

Inizia così un emozionante post lasciato sulla pagina Facebook Croce Verde Valle Roveto che racconta la storia che vede protagonista un giovane di Civitella Roveto, Giacomo De Blasis.

“Allora ripeti quei movimenti, cercando i segni di vitalità che finalmente arrivano, perché in fondo continui a dirti che quella battaglia la devi vincere. La sera del 28 agosto 2022 tutto lo sforzo che da 34 anni muove la nostra Pubblica Assistenza ha trovato un senso, e quel senso è la vita. Questo ultimo mese è stato un susseguirsi di emozioni, al timore si è affiancata la speranza, e l’attesa è stata colmata dalle buone notizie sulla ripresa. Arriviamo a ieri, che è stato un giorno bellissimo per tutti noi: Giacomo è stato dimesso ed è finalmente tornato a casa”, scrive l’associazione portata avanti essenzialmente da appassionati volontari che spesso, nonostante i poveri investimenti della sanità pubblica nei confronti delle piccole realtà delle aree interne, salvano la vita alle persone.

Era agosto quando Giacomo, che oggi appare sorridente e bellissimo nell’immagine del post, ebbe un malore mentre si trovava in un bar del posto. Quando arrivarono i soccorritori della Croce Verde le sue condizioni si presentarono pressoché disperate. Il giovane fu trasferito in ospedale dove fu subito messo in Rianimazione. Continua lo scritto sui social della Croce Verde: “E sapete che cosa ha voluto fare come prima cosa? ‘Venire in sede, dalla sua seconda famiglia’. Perché Giacomo, non è soltanto un ragazzo dal cuore d’oro, sempre sorridente e disponibile, Giacomo è il Nostro Volontario più giovane, il Volontario che tutti vorrebbero avere. Bentornato a casa, Giacomo!”.