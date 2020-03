“Gesù non va in quarantena”, la lettera scritta dal professore di religione ai suoi alunni

Avezzano. “Gesù non va in quarantena”. Questo il succo della lettera che un professore di religione ha scritto ai suoi studenti, rimasti a casa in seguito al provvedimento preso dal governo lo scorso 4 marzo, emanato per cercare di contenere l’espansione del Covid19.

“Ciao ragazzi, sapete bene che le nuove tecnologie non sono il mio forte.

Ho, quindi, chiesto aiuto a Francesco, un mio ex alunno, per arrivare a voi.

Stiamo vivendo un’esperienza del tutto nuova.

Il Coronavirus ci costringe a modificare molte delle nostre abitudini.

Abbiamo tanto da imparare per far fronte a nuove necessità.

Cerchiamo di ricordare gli insegnamenti del passato.

Per i greci antichi crisi è opportunità.

Annotiamo bene quello che succede intorno a noi in questi giorni.

Per i ragazzi delle terze possono nascere spunti di riflessione per i percorsi multidisciplinari in vista degli esami.

Per tutti c’è l’invito a studiare sul libro di testo il capitolo successivo all’ultimo trattato in classe.

Un consiglio: abbiamo molto tempo a disposizione, leggiamo sul vangelo il racconto della passione di Gesù.

Mi mancate. A presto.”

Professor Pietro Bontempi