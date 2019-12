Gesù nasce sul Fucino: nella chiesa di Luco dei Marsi si può ammirare il presepe ambientato sulle sponde del lago

Luco dei Marsi. E’ un presepe speciale quello che è stato realizzato quest’anno nella chiesa di San Giovanni Battista, che vuole riportare indietro le lancette all’anno zero e immaginare come sarebbe stata la natività sulle sponde dell’ex lago del Fucino. Il presepe è stato ideato e realizzato dal “comitato feste patronali 2019” che, sotto la guida del presidente Marco Nazzicone e degli altri luchesi nati nel 1968, stanno organizzando buona parte delle attività che girano intorno alle feste patronali del paese.

Il presepe ha come scenario la piazza principale di Luco dei Marsi, che è stata ricostruita esattamente come era un tempo, quando il lago del Fucino arrivava a pochi metri dalla piazza. Anche la chiesa di San Giovanni Battista è come quella di un tempo, ovvero con la scalinata centrale anziché laterale come è oggi. Dinanzi la piazza è stato ricostruito l’ormeggio dell’imponente lago del Fucino, con tanto di barca ancorata nel porto. La natività invece è stata posizionata in un edificio storico, che oggi ospita la sede del comitato stesso. Sul lato del presepe è stata esposta un’antica foto della piazza di Luco dei Marsi, che ha rappresentato la base per l’ideazione del presepe di quest’anno.

Soddisfazione da parte del presidente Marco Nazzicone, che più volte ha ringraziato i membri del comitato per essere riusciti a realizzare quest’originalissimo presepe in appena 40 giorni. Da domenica 8 dicembre, giorno dell’apertura al pubblico, il presepe ha ricevuto un’infinità di complimenti e di visite, che sta ripagando l’impegno e il duro lavoro del comitato.