Gestione isola pedonale, la protesta di un commerciante: “Sto perdendo il 40% del fatturato”

Avezzano. Alle ormai quotidiane lamentele dei commercianti sulla mancanza di iniziative ad Avezzano rispetto ai paesi limitrofi che invece hanno un calendario estivo ricco di eventi, si aggiunge oggi la critica sulla gestione dell’isola pedonale in centro.

“Trovo assurda la gestione dell’isola pedonale ad Avezzano”, spiega il proprietario di Alice Pizza, “parte tutti i giorni dalle 20 e 30 quando ancora a passeggio non c’è nessuno e sono tutti ancora con le gambe sotto al tavolo. La domenica parte addirittura dalle 17 con Avezzano completamente deserta”.

“La strada viene chiusa anche quando diluvia e si presume che in giro a piedi non ci sia nessuno”, prosegue il commerciante, “nei giorni di pioggia praticamente non si vende perché le persone, non potendo arrivare in macchina, sono costrette a camminare sotto il diluvio con la pizza in mano”.

“Nei giorni feriali a chiusura della strada nell’orario di cena non mi permette di lavorare a pieno regime”, conclude il proprietario della pizzeria in centro, “per non parlare della domenica. A causa dell’isola pedonale sto riscontrando una perdita di circa il 40%”.