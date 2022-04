Gestione del Parco Sponga, il Comune di Canistro pubblica il bando: scadenza 28 aprile

Canistro. Il Comune di Canistro ha pubblicato il bando per la gestione del Parco Sponga. La scadenza della presentazione delle offerte è per giovedì 28 aprile alle 12.

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’AREA ATTREZZATA DENOMINATA “PARCO SPONGA” NEL COMUNE DI CANISTRO

PREMESSO CHE:

– con delibera di Giunta Comunale n.28 DEL 08.04.2022 si dava atto di indirizzo al responsabile UTC, geom. Massimo Iafolla, per la redazione degli atti conseguenti alla deliberazione di cui sopra, ivi compresa, la scelta della procedura per l’affidamento della gestione di che trattasi;– con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Canistro n.54 del 14.04.2022 si è stabilito di procedere all’affidamento della concessione in gestione dell’area attrezzata denominata “Parco Sponga” nel comune di Canistro e ad approvare il bando di gara con i relativi allegati;1. ENTE APPALTANTE:Comune di: Canistro, Piazza Municipio, C.A.P. 67050,città Canistro, Provincia L’Aquila, Telefono 0863/97142, Fax 0863/977641,PEC [email protected] Responsabile del Procedimento (R.U.P.): Geom. Massimo Iafolla2. OGGETTO e LUOGO DI ESECUZIONE.“CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’AREA ATTREZZATA DENOMINATA “PARCO SPONGA” NEL COMUNE DI CANISTRO”.Il presente bando ha per oggetto la concessione in gestione dell’area attrezzata denominata “PARCO SPONGA” all’interno del territorio comunale alla quota di circa 830 m.s.l.m..La modulistica per la partecipazione alla gara viene allegata al presente bando come anche la documentazione fotografica dell’area oggetto di concessione.3. FINALITÀ ‘DELL ‘AFFIDAMENTO IN GESTIONEAl concessionario spetterà gestire i servizi di accoglienza nelle strutture a favore degli avventori dell’area, in particolare:• l’accoglienza di visitatori mediante l’ospitalità nell’area, eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande (per cui il gestore deve essere in possesso dei requisiti necessari. L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali violazioni inerenti la gestione, comprese quelle fiscali) punto informativo di carattere naturalistico, escursionistico e turistico;• l’organizzazione di tutti i servizi connessi con la buona tenuta dell’area (pulizie, manutenzione ordinaria, ecc…).4. CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURAL’area oggetto della presente concessione è ubicata nel territorio del comune di Canistro (AQ), rispettivamente al Fg. 9 e 13 su varie particelle, nelle zone censite dal N.C.E.U. a 830 m.s.l.m.. Ad accogliere i visitatori c’è uno chalet (momentaneamente non utilizzabile), da cui partono comodi sentieri che raggiungono, in pochissimi metri, i laghetti e le cascate ma anche le piazzole attrezzate, dove con ampi tavoli da picnic in legno da 8 posti e punti barbecue si possono organizzare grigliate all’aperto. La piazzola Quercia è comodamente raggiungibile anche da persone con disabilità motorie a cui viene privilegiato l’accesso.Accanto al laghetto principale c’è il parco giochi per bambini, mentre su tutta l’area sono dislocati i punti del parco avventura ed i percorsi per le passeggiate con i pony.Dal centro visita partono diversi sentieri per le escursioni in montagna, fino a raggiungere il Parco dei Monti Simbruini, e questi sentieri si possono percorrere a piedi, a cavallo o in bicicletta, anche con escursioni guidate.L’area sopra descritta è arredata con panchine, tavoli ecc. L’eventuale implementazione o sostituzione degli arredi sarà a carico del concessionario. In ogni caso la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature sarà a carico del concessionario.L’acquisto di tutte le suppellettili (pentolame, stoviglie, griglie…) sarà a completo carico del concessionario…