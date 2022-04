Gestione del conflitto e comunicazione efficace, al via il corso all’istituto Serpieri

Istituto Statale per Agricoltura di Avezzano: al via un corso sulla gestione del conflitto e sulla comunicazione efficace.

Avezzano. Sono oltre 20 i docenti dell’Istituto Statale per l’Agricoltura “A.Serpieri”, che hanno partecipato al corso sulla gestione del conflitto e la comunicazione efficace.

Il corso, tenuto dal Dott. Cristiano Di Salvatore del SIPSIA di Avezzano (Servizio di Psicologia e Psicologia Adolescenziale della Asl1 Abruzzo), coordinato dalla Dirigente Psicologa Antonietta Busico, ha permesso ai partecipanti di cimentarsi in esercitazioni pratiche, volte al miglioramento della comunicazione interpersonale.

Infatti, in ogni gruppo di lavoro, è presente la fase dello “storming” (Tuckman 1965), ovvero una dinamica fisiologica nella quale emergono delle conflittualità.

Per questo motivo, è importante imparare ad attraversare questa fase nel miglior modo possibile.

Tra gli obiettivi del corso, quello di migliorare l’ascolto attivo: strumento determinante per la risoluzione del conflitto ed il miglioramento del clima organizzativo.

La Preside, Cristina Di Sabatino, esprime grande soddisfazione per l’impegno messo in atto dai docenti ed annuncia programmazione di altri eventi formativi di questo tipo.