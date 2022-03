Gestione autonoma dell’acqua, Civitella Roveto e Canistro fanno fronte comune

Civitella Roveto. Il Comune di Civitella Roveto e il Comune di Canistro si uniscono per ribadire la propria autonomia nella gestione degli acquedotti. Oggi stesso il sindaco Pierluigi Oddi e il collega Gianmaria Vitale si incontreranno per un confronto sulle strade da perseguire per non affidare a terzi la gestione degli acquedotti.

“Quella della gestione autonoma dei nostri acquedotti è una questione di primaria importanza per tutte le nostre popolazioni e i due Comuni di Civitella e Canistro”, ha spiegato il primo cittadino, Oddi, “come tale, insieme al sindaco di Canistro Gianmaria Vitale, riteniamo che vada affrontata tutti insieme, come scelta condivisa, al fine di concordare proposte e decisioni per la migliore salvaguardia delle gestioni autonome dei nostri acquedotti.

Tutti insieme, maggioranze e opposizioni, senza mollare di 1 millimetro, a lavoro per il bene comune.

Ringrazio il sindaco di Canistro per aver voluto organizzare insieme a me questo incontro e i rappresentanti dei gruppi di minoranza Giancarlo Montaldi e Ernero Antonini – pronti con gli altri consiglieri a collaborare a 360 gradi-, per aver fattivamente e immediatamente accolto l’invio per l’incontro di venerdì 4 marzo, alle 17.

È un momento che ci deve trovare compatti, all’Interno di un gruppo di lavoro, perché è assolutamente necessaria la collaborazione, lo studio e le idee di tutti, per combattere fino in fondo una significativa e ardua battaglia, a tutela dei nostri servizi e del nostro territorio e per dire e ribadire un fermo no alla gestione di terzi.

Stiamo “studiando” da tempo e ogni giorno, perché la vicenda non è proprio così semplice come rappresentata da qualcuno. I cittadini di Civitella e Canistro saranno aggiornati ad ogni step, sull’evoluzione della vicenda e su ogni singola attività svolta”.