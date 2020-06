Gerosolimo, Genovesi candidato sindaco? Uno sconosciuto imposto da Milano

Avezzano. Dopo la conferma di Tiziano Genovesi come candidato sindaco della Lega per le prossime elezioni amministrative di Avezzano, arrivano le prime reazioni. Nella tarda serata di ieri è stato Andrea Gerosolimo, ex assessore e consigliere regionale, nonché marito dell’attuale consigliere regionale Marianna Scoccia (Udc) a esporre il proprio punto di vista mediante un post sul suo profilo Facebook.

“E dopo le effervescenti dichiarazioni di tale On.le D’Eramo Luigi (Lega Nord per Salvini premier) sulla linea veloce Roma-Pescara, arriva a L’Aquila niente poco di meno che Salvini in persona a lanciare la candidatura a sindaco di Avezzano di tal Tiziano Genovesi (neanche il buon gusto di farlo da Avezzano). Deve venire Salvini da Milano per dire che un tizio (pressoché sconosciuto alle cronache) sarà il candidato sindaco della sesta città d’Abruzzo. Ma ci faccia il piacere !!!! Ma possibile che considerano gli abruzzesi come cittadini commissariati???”

Il clima, va da sé, è già quello da campagna elettorale. Nell’attesa che il centrodestra sveli il partito che dovrà presentare il candidato sindaco di coalizione, la Lega ha già messo le carte in tavola rivendicando questa facoltà e battendo i pugni sul tavolo con grossa determinazione.