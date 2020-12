Genziana e Zafferano, ecco i nuovi ciondoli che omaggiano i preziosi fiori d’Abruzzo

Le sue virtù terapeutiche sono note sin dall’antichità: i Greci e Romani la usavano per curare la febbre e i disturbi intestinali. Nel linguaggio dei fiori e delle piante simboleggia la determinazione, perché è una pianta che riesce a nascere e crescere anche nei luoghi più impervi.

È la genziana, viene da un fiore molto colorato e particolare ma tutta la sua forza la nasconde nelle radici.

Per via dell’uso costante, soprattutto nei liquori con proprietà digestive e depurative e della sua continua raccolta, in Italia, le specie che crescono sulle Alpi e in varie zone degli Appennini sono quasi tutte protette.

L’altro viene dai pistilli di un fiore, anch’esso dai colori sgargianti, anche decantanti da diversi poeti.

È noto per avere proprietà curative dei disturbi dell’umore e di disfunzioni sessuali, è un antidepressivo e un afrodisiaco naturale: tutta la sua”magia” è racchiusa in dei piccolissimi pistilli. Per farne un chilo sono necessari 100.000 fiori, che occupano circa un ettaro di terreno e più di 400 ore di manodopera.

Ed è per questo che è una spezia preziosa, tanto piccola e raffinata quanto potente, in qualsiasi modo venga impiegata. Se tocca un dolce, la salsa che accompagna una carne o il condimento di un primo piatto, il suo sapore vince su tutto. Tra i monti dell’aquilano viene usato anche per colorare la lana. È lo zafferano.

Genziana e zafferano, simboli dell’Abruzzo

Genziana e Zafferano sono i due nuovi simboli d’Abruzzo, elaborati sulle immagini dei fiori che li producono, entrati a far parte di I Love Abruzzo, la collezione di gioielli realizzata completamente a mano dal maestro Giuliano Montaldi.

Entrambi sono prodotti della terra d’Abruzzo e tutte le mani artigiane che lavorano ancora oggi, sapientemente e lentamente, Genziana e Zafferano, continuano a tramandarsi di generazione e generazione la potenza di un patrimonio che passa anche per la storia di queste piante e la scoperta dei loro benefici nell’uomo.

Un patrimonio arricchito anche dai piatti e le bevande che gli abruzzesi sanno impreziosire e rendere unici grazie al loro uso.

E unici sono diventati i ciondoli che oggi li rappresentano e che custodiranno per sempre, in piccoli oggetti preziosi, un immenso patrimonio culturale ricco di simboli dell’Abruzzo.

Le faggiole

Chi ama camminare nei boschi le conosce perché è abituato a vederle a terra. Sono piccole e contenute in dei gusti ma non tutti ne conosconole caratteristiche e soprattutto non sanno che in tempi di povertà venivano usate per produrre olio ma anche farina e tostate anche come surrogato per il caffè.

Sono le faggiole (o faggine), i frutti del faggio (Fagus sylvatica), che cadono quando giungono a maturazione fuoriuscendo dalle cupole coperte di aculei che le contengono.

Ogni cinque/otto anni, i faggi producono una quantità particolarmente elevata di frutti.

Le faggiole sono piccole, di colore marrone lucido e dal punto di vista botanico appartengono alla famiglia delle noci. Sono commestibili ma non tutti lo sanno. È importante sapere però che prima di poterle mangiare devono essere scaldate in modo che vengano eliminate le tossine che vi sono contenute.

Le faggiole sono ricche di vitamine e possono essere sgranocchiate o mescolandole a insalate o muesli.

Dopo le foglie delle faggete del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, il maestro Montaldi omaggia ancora i boschi del Parco, questa volta con delle piccole creazioni che concatenate tra loro possono creare anche lunghi fili di collane.

