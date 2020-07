Genovesi a colloquio con il marsicano De Vecchis: lavoro, territorio e ambiente le priorità

Avezzano. Il candidato sindaco della Lega alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovesi, ha incontrato nel pomeriggio a San Vincenzo Valle Roveto il senatore salviniano William De Vecchis, politico 49enne che vive a Fiumicino ma che è originario del comune della Valle Roveto.

Si è trattato di un confronto molto cordiale e pieno di contenuti legati “a questioni vitali per il futuro di Avezzano e della Marsica”. “Abbiamo parlato tra le altre cose di territorio, lavoro e ambiente nell’ambito di un concetto che farà parte integrante del mio programma elettorale prima e di governo poi – spiega il 40enne imprenditore -: Avezzano punto di riferimento di un territorio più ampio e complesso come quello della Marsica e, in tal senso, anche la briosa e produttiva Valle Roveto. Sono convinto che l’unione fa la forza e quindi che si cresce insieme.

A tale proposito, ricordo anche un altro principio che ispirerà la mia azione amministrativa, una volta a palazzo di Città: il sindaco di Avezzano dovrà essere una sorta di ambasciatore di Avezzano e della Marsica e, in quanto tale, in costante contatto con il Governo nazionale e la Unione Europea. Ringrazio il senatore De Vecchis per la disponibilità mostrata, tornerà per altri incontri e per mettere insieme altre strategie di sviluppo per il nostro territorio”, conclude il candidato sindaco della Lega.