Genovesi: 47 nuovi carabinieri tra Abruzzo e Molise, ma la Marsica ha bisogno di più sicurezza

Avezzano. “Due compagnie dislocate in 37 comuni ed un organico sottodimensionato che fa sacrifici enormi per garantire la sicurezza di tutti noi. Questi sono gli stridenti numeri dell’Arma dei carabinieri nella Marsica.

In questi giorni, però, il comando generale dell’Arma ha deciso di rinforzare le stazioni di Abruzzo e Molise inviando 47 neo promossi carabinieri. E’ una delle più importanti immissioni, per consistenza, di militari dell’Arma, si legge in una nota, avvenuta negli ultimi anni a conferma dell’attenzione che le istituzioni rivolgono a questi territori”. Ben vengano queste immissioni, ma quanti di questi ragazzi e ragazze verranno inviati nella Marsica?” si domanda Tiziano Genovesi, responsabile regionale dipartimento sicurezza, integrazione immigrazione della Lega. “Ricordo a tutti che siamo un territorio di frontiera, un territorio che ha un’estensione importante ed una posizione geografica di snodo tra diverse regioni, un territorio che, durante la stagione agricola, vede aumentare in maniera esponenziale i flussi migratori. Un territorio che vede un importante transito di merci, un territorio che merita attenzione e vuole sicurezza.” Genovesi conclude con un augurio, “spero vivamente che l’Arma dei carabinieri abbia pensato a tutto ciò, che aumenti le dotazioni organiche per la Marsica ed invii in tempi rapidi personale operativo nelle due compagnie.”