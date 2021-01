Genesi di un’ avventura oltre La Manica: l’azienda Marsicana Santilli sbarca a Londra

Avezzano. Nonostante l’anno passato sia stato caratterizzato da avvenimenti globali complessi, ci sono sul nostro territorio realtà che, navigando controcorrente e in scenari di mercato totalmente nuovi, hanno avuto la forza, il coraggio e la giusta vision, al fine di espandere la propria azienda in nuovi contesti geograficamente europei. E’ quanto l’azienda marsicana Santilli è riuscita a realizzare nell’anno passato, spostando il suo focus su mercati come quelli Londinesi negli UK. Riprendendo un recente post sulle pagine social aziendali il CEO ing./arch. Vincenzo Santilli, scrive;

“Genesi di una nuova avventura oltre La Manica, si approda negli UK, nella città più cosmopolita del vecchio continente, Londra, all’interno di uno dei quartieri più lussuosi, come quello di Chelsea, la nostra missione ha inizio. Nasce infatti proprio in questo contesto DiagramArchitects insieme all’arch. Nicola Ancona e Cristiano Vania. In un momento storico così caratteristico per il mondo intero, la determinazione, la passione e gli obiettivi chiari, trovano un naturale slancio per raggiungere mete sempre più importanti. Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità, in associazione con Arb e con il Royal Institute of British Architects”.

Alla domanda di nuove visuali sul futuro il Ceo dichiara: “Nel breve e lungo futuro con l’avvento della Brexit, negli UK molte cose cambieranno, molte necessità si trasformeranno e proprio all’interno di queste nuove “nicchie di mercato” a cui puntiamo con le nostre realizzazioni di alta qualità. Il passaggio d’uscita degli UK dall’Europa sta trasformando anche mercati come Milano, Montecarlo e Ginevra ormai mete di molte aziende in visione brexit. Ergo come raggiungimento di traguardi futuri, stiamo già lavorando assiduamente al fine di poter abbracciare queste nuove piattaforme e proporre in maniera incisiva il nostro lavoro proprio in quelle città a cui ci dedicheremo questi anni, sono queste, alcune delle nostre chiare visioni di futuro.”