“Generazione Z”, la marsicana Francesca Trinchini partecipa al programma di Rai 2

Avezzano. In un panel di ragazzi, scelti tra i più seguiti in questo momento dalla platea più giovane, l’avezzanese Francesca Trinchini ha partecipato alla trasmissione Generazione Z, condotta dalla nota giornalista Monica Setta. L’episodio è andato in onda martedì 20 aprile su Rai 2 ed è ora in streaming su RaiPlay.

Molestie e stalking, salute mentale e dipendenze sono stati i temi principali affrontati nella puntata. Il programma, infatti, dà voce ai giovani su temi di viva attualità, ponendoli in confronto con ospiti d’eccezione, quali politici e personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo. Il cantautore Leo Gassman, vincitore di Sanremo Giovani 2020, e il giornalista televisivo Gigi Marzullo sono stati protagonisti del faccia a faccia con i giovani di Generazione Z nell’episodio di martedì, rispondendo alle domande dei ragazzi e rilevando curiosità sulla loro carriera.

Per Francesca, è stata «un’esperienza molto interessante. Sarebbe parsa una chiacchierata informale, se non fossimo stati negli studios di via Teulada».

Francesca Trinchini, 22 anni, autrice del romanzo fantasy Dandelion. Il lato oscuro di Veronica Hebanell (Aracne, 2014), collabora dal 2018 con la redazione di AbruzzoLive e Trend&Moda. Conseguita la laurea in Lettere Moderne all’università La Sapienza con il massimo dei voti, si sta specializzando in Filologia Moderna nello stesso ateneo, coltivando la sua passione per la letteratura e la scrittura.